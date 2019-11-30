كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تهاجم "آبي": الرجل الأكثر غباءً الذي عرفه التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت كوريا الشمالية، اليوم السبت 30 نوفمبر، رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، من أنه قد يرى قريبًا "صاروخًا باليستيًا حقيقيًا" بينما تصفه بأنه "الرجل الأكثر غباءًا الذي عرفه التاريخ"، حسبما أوردت قناة "سي إن أيه".

تأتي الإدانة الملونة، بعد يومين من اختبار الدولة المعزولة - كوريا الشمالية - لما أسمته "نظام صاروخي متعدد الإطلاق كبير"، حيث أبلغت كوريا الجنوبية، أن صاروخين سقطا في بحر اليابان، المعروف أيضًا باسم البحر الشرقي.

في أعقاب الإطلاق، الذي كان يشرف عليه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصف "آبي" أسلحة إطلاق الصواريخ بـ "الصواريخ الباليستية" التي انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية: "يمكن القول، إن "آبي" هو الأبله الوحيد في العالم والأكثر غباء المعروف على الإطلاق في التاريخ لأنه فشل في تمييز الصاروخ عن نظام إطلاق الصواريخ المتعدد أثناء رؤية التقرير المصاحب للصور".

وأضافت الوكالة: "ربما يرى آبي ما هو صاروخ باليستي حقيقي في المستقبل غير البعيد وتحت أنفه ... "آبي" ليس سوى معتوه مثالي".

وقال المسؤول، إنه من الأفضل أن يتجنب الشمال التعامل مع رئيس الوزراء الياباني، مضيفًا، أن القيام بذلك باستخدام "قزم سياسي" سيؤدي إلى "الخزي".

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وكما أوردت قناة "سي إن أيه"، يُعد انتقاد الزعيم الياباني، اليوم السبت، هو الثاني من نوعه من جانب بيونج يانج هذا الشهر.

وصفه الشمال بأنه "أحمق وشرير" وحذر من أنه لن يضع قدمه في بيونج يانج بعد أن أدان تجربة الأسلحة الشمالية قبل أيام.

تخضع بيونج يانج لمجموعات متعددة من العقوبات الدولية بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، والتي تقول، إنها بحاجة للدفاع ضد أي غزو أمريكي محتمل.

توقفت المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة والشمال منذ توقف قمة هانوي بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونج أون في فبراير، وطالبت بيونج يانج واشنطن منذ ذلك الحين بتغيير نهجها بحلول نهاية العام.

أصدرت كوريا الشمالية سلسلة من التعليقات التي تزداد حزمًا في الأسابيع الأخيرة مع مرور الوقت في الموعد النهائي لنهاية العام.

ألمح "ترامب" إلى احتمال عقد اجتماع رابع مع "كيم" في تغريدة في وقت سابق، من هذا الشهر، إلا أن الشمال سوف يرفضه، الذي قال، إنه ليس لديه مصلحة في القمم "التي لا تجلب لنا شيئا".