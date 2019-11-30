العثماني: الظروف صعيبة.. ويجب أن نتحلى حقيقة بالعاطفة القوية اتجاه البلد

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن لديه “يقين بأن النخبة السياسية يمكنها أن تنفع البلد، وأن السياسيين لهم الكبدة على بلدهم”، مضيفا، “يجب أن نكون فعلا كذلك”.

وأضاف العثماني، صباح اليوم السبت، في افتتاح الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، بسلا، حول موضوع، “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”، “يجب أن نكون حقيقة وواقعا كذلك، نتحلى بنوع من المواطنة والعاطفة القوية اتجاه البلد”.

وشدد العثماني على أن “الظروف صعيبة”، مستدركا، “العالم كله يعرف تحولات كبيرة، والحمد لله بلادنا تعرف باستمرار، استقرارا ساسيا وأمنيا معقولا، بقيادة الملك، وبفضل وعي الشعب المغربي”.

ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى إعطاء العمل السياسي معناه الحقيقي، مضفا، “مستعدون للتعاون مع جميع الأحزاب لمصلحة الوطن”.