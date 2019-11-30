طنجة.. الوقاية المدنية تسيطر على حريق اندلع بسوق “سيدي بوعبايد”

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بنجة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، من السيطرة على حريق شب بسوق “سيدي بوعبايد”، ما خلف خسائر مادية في أحد محلات بيع الألبسة التقليدية، دون تسجيل إصابات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن سبب الحريق يرجع إلى تطاير شظايا النيران من ورش للحدادة، إلى محل للألبسة التقليدية، ما أدى إلى اشتعال النيران، وانتشارها بشكل سريع في الملابس المتواجدة داخل المحل.

وانتقلت العناصر الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم اقتياد صاحب محل الحدادة المشتبه في تسببه في الحريق، إلى مفوضية الأمن، للتحقيق معه في ظروف وملابسات الواقعة.