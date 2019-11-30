وزارة الصحة تطمئن: انقطاع الأدوية المضادة للسل بالمراكز الصحية مجرد شائعات

إثر الأنباء المتداولة بخصوص عدم توفر الأدوية الخاصة بعلاج داء السل، خرجت وزارة الصحة اليوم السبت لتوضح، مؤكدة “استمرار تلبية الحاجيات الدوائية لمرضى داء السل بصفة منتظمة”.

وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، إنها “تنفي ما يروج حول انقطاع الدواء، وذلك بفضل المجهودات القيمة التي تبذلها الأطر الصحية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي”.

وأضاف البلاغ، “إذ تنفي وزارة الصحة المعلومات الخاطئة بهذا الصدد، فإنها تؤكد للمرضى المصابين بداء السل والرأي العام، أن تزويد جميع المؤسسات الصحية المعنية، بالأدوية لعلاج داء السل متواصل بدون انقطاع”.

وتعتبر وزارة الصحة، بحسب بلاغها، داء السل من أولوياتها الاستراتيجية المنظمة في إطار البرنامج الوطني لمحاربة داء السل الذي يحقق إنجازات ذات مقاربة عالمية تتجلى خصوصا في انخفاض نسبة الحالات الجديدة بـ%34 حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية بالنسبة للمغرب”.

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وانخفضت الحالات الجديدة من 149 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 1995 إلى 99 حالة لكل 100 ألف نسمة سنة 2018.

كما ارتفعت نسبة كشف حالات السل من 74٪ سنة 1995 إلى ٪86 سنة 2018، وبلغ معدل نجاح العلاج أكثر من 86٪ منذ عام 1995.

وتم رصد ما يناهز 47 مليون درهم لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج داء السل وتوفيرها بصفة منتظمة ومجانية لمرضى السل، تحت مراقبة طبية دقيقة بالمراكز الصحية، ومراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وبالمستشفيات العمومية، وأيضا بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العسكري والقطاع الخاص والمؤسسات السجنية.