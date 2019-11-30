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شكرا لقرائتكم خبر عن بيومها الوطني الـ 48.. الإمارات تحتفل بحصاد وافر من الإنجازات والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
تحتفل الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني بحصاد وافر من الإنجازات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
ووفق الوكالة، فإنه تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " يقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين المقبل في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي تحت شعار " إرث الأولين".
وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال استكمال جميع الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الأضخم في تاريخ الاحتفالات باليوم الوطني.
وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام في 2 ديسمبر باليوم الوطني، والذي يستذكر فيه أبناء الوطن الإنجاز الخالد الذي أسس له الآباء المؤسسون بوضع حجر أساس نهوض دولةٍ قوية تلتحم فيها القيادة والشعب تحت راية الوطن الواحد، حيث يحرص الجيل تلو الآخر على صون المكتسبات الوطنية والإسهام في دفع مسيرة ازدهارها.
وانسجاما مع عام التسامح، سيصحب العرض الحضور في رحلةٍ نوعية على ضوء القمر، حيث يصوّر 900 عارضٍ من مختلف أنحاء العالم بأدائهم المتميز مجموعة من القصص الخالدة من إرث الوطن لتسليط الضوء على القيم النبيلة التي عاشها الأجداد وأورثوها لأبنائهم لتحافظ على تجذرها اليوم في نسيج مجتمع دولة الإمارات، كقيم الشجاعة والمروءة والتصميم والصبر والتسامح والحكمة.
وبالتزامن مع عام التسامح وقيمه النبيلة، أكّدت اللجنة المنظمة أن فكرة العرض الذي من المتوقع أن يحضره 20 ألف شخص تبلورت على يد الخبرات الإماراتية الشابة والتي تعاونت في تنفيذها مع أفضل الخبرات العالمية لتقديم عرضٍ استثنائي يلائم مكانة هذا اليوم وأهميته.
#الامارات تحتفل بيومها الوطني الـ 48 بحصاد وافر من الإنجازات#وامpic.twitter.com/fN6mufuSXz— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews)
#الامارات تحتفل بيومها الوطني الـ 48 بحصاد وافر من الإنجازات#وام pic.twitter.com/fN6mufuSXz— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 30, 2019
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