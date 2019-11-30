لبنانيون غاضبون من أزمة الوقود يغلقون عددا من الطرق الرئيسية

السبت 30 نوفمبر 2019

أقدم لبنانيون غاضبون السبت على إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، فيما ترك آخرون سياراتهم في وسط الشوارع بعد نفاد مخرونهم من الوقود، جراء إضراب مفتوح تنفذه محطات المحروقات لليوم الثاني.



وتحتج نقابة المحطات على "الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع" جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 نوفمبر/تشرين الأول ضد السلطة السياسية.

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وأغلق سائقون طرقا عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالا بشكل جزئي بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

والتزمت غالبية المحطات الإضراب، بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود، وسط تهافت السائقين وتدافعهم