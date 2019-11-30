شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يقدم استقالته للبرلمان غداً والان نبدء بالتفاصيل

انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء العراقى الطارئ، حيث جدد رئيس الوزراء العراقى نيته تقديم استقالته غدا للبرلمان العراقي.

وكانت حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء أمس، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل، لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر.

ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، كما ناشدت المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية الاحتجاجات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة، وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر.