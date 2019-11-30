مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية.. هذا ما تضمنته

عقد مجلس الوزراء، اليوم السبت، جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة رئيس وأعضاء الحكومة، فيما صوت على استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي. يتبع...

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