انفجار عبوة ثالثة في كركوك والحصيلة ترتفع الى 16 جريحا

افاد مصدر امني، السبت، بأن عبوة ثالثة انفجرت في محافظة كركوك، مبينا ان الحصيلة ارتفعت الى 16 جريحا.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة ثالثة انفجرت اليوم، بالقرب من جسر الرشيد جنوب كركوك".

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واضاف ان "حصيلة التفجيرات الثلاثة في المحافظة ارتفعت الى 16 جريحا".

وشهدت كركوك اليوم السبت، انفجار عبوتين ناسفتين الاولى داخل سوق أحمد الاغا والاخرى قرب من شارع اطلس في المحافظة، ما ادى الى اصابة شخصين بجروح.