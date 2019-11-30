بيان من بارزاني بشأن هجوم 'داعش' على كولجو

دعا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، المجتمع الدولي، الى مساعدة العراق وكردستان بردع الارهاب.
وقال بارزاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد مدير الآسايش ومنتسبين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح في ناحية كولجو التابعة لقضاء كفري بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش على الناحية ليلة امس، وإذ نتوجه بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء، فإننا نتمنى من الباري عزّ وجل أن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل".
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