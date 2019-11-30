اعلن رئيس هيئة النزاهة الاسبف حسن الياسري، عن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء.
١- تُعد الاستقالة نافذةً من تأريخ الإعلان عنها ، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين .
٣
- تتحوّل الحكومة برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة ، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية ، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية .
٤- يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة .
٥- ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد .
٦- يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية ، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً .
٧- تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة ، لا مدةً جديدةً ، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي .
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من امس الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.
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