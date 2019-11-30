شرطة النجف تنفي وجود أي حالات خطف او فقدان

نفت مديرية شرطة النجف، السبت، وجود أي حالات خطف او فقدان، فيما وجهت جميع المواطنين ممن لديه حالة خطف وفقدان مراجعة الأجهزة الأمنية فورا وتسجيل دعوى قضائية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مواطنين مخطوفين او مفقودين، عار عن الصحة"، مبينة ان "مدراء مكافحة اجرام النجف وقاطعي البلدة الشمالي والجنوبي بجميع مراكزها اكدوا عدم تسجيل اي حالة خطف وفقدان ولم ترد إلى أقسام المديرية في المحافظة اي شكوى حول وجود حالات من ذلك".

ودعت المديرية "الجميع إلى عدم تناقل اي اشاعة حول وجود مخطوفين ومفقودين لانه كلام كاذب ولا صحة له إطلاقا، وإنما يهدف الى زعزعة امن واستقرار المحافظة"، مطالبة"جميع المواطنين ممن لديه حالة خطف وفقدان بمراجعة الأجهزة الأمنية فورا وتسجيل دعوى قضائية".