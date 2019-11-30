إصابة شخصين بتفجير وسط كركوك

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة داخل سوق أحمد الاغا وسط كركوك، ما أسفر عن إصابة شخصين".
وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبوة صوتية انفجرت بالقرب من شارع اطلس وسط كركوك دون إصابات".
وفي سياق متصل، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبوة صوتية انفجرت بالقرب من شارع اطلس وسط كركوك دون إصابات".
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