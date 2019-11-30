"إيجاد" تبدي ثقتها بقيادة السودان لتحقيق التكامل الإقليمي

أشادت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) بالعملية الديمقراطية والانتقال السلس للسلطة في السودان، معربة عن ثقتها بقيادتها لـ"إيجاد" من أجل تحقيق التكامل الإقليمي والتعاون السياسي بين دول المنظمة.

وذكر بيان صادر عن "إيجاد" حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، السبت، أن "إيجاد" ستعقد قمتها المقبلة لرؤساء دول الهيئة في العاصمة السودانية الخرطوم دون تحديد لموعدها.

وفاز السودان، أمس الجمعة، برئاسة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد"، بعد تنافس محتدم مع كينيا وأوغندا وجيبوتي على رئاسة الهيئة.





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وأشار البيان إلى أن القمة التي عقدت بأديس أبابا، الجمعة، بحثت اعتماد الهيكل الجديد للمنظمة وإعلان المبادئ للمنظمة حول التعاون في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي سيعزز التماسك ويوجه التعاون الاستراتيجي في المنطقة، بجانب موافقة على طلب الصومال لاستضافة مؤتمر للاقتصاد الأزرق في مقديشو، بالتعاون مع المنظمة في أوائل العام المقبل، وانتخاب السودان رئيساً للمنظمة.





وأثنت القمة على حكومة وشعب السودان للانتقال السلس الذي شهده هذا البلد إلى الحكم المدني وقدرة شعبه على الصمود، كما أشادت القمة بدور دولة جنوب السودان في التوسط بين الحكومة الانتقالية والمعارضة في محادثات السلام التي استضافتها جوبا، وأوصت القمة بضرورة مواصلة العمل المشترك ومضاعفة الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

واستضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة، قمة لرؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" بحضور رؤساء جيبوتي وجنوب السودان والصومال أوغندا ورئيسي وزراء إثيوبيا والسودان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وإيجاد هي منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1999، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن الأفريقي (شرق)، وهي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.



