بيومها الوطني الـ 48.. الإمارات تحتفل بحصاد وافر من الإنجازات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

أبوظبي - الخليج 365

تحتفل الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني بحصاد وافر من الإنجازات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وام".



ووفق الوكالة، فإنه تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " يقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين المقبل في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي تحت شعار " إرث الأولين".

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وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال استكمال جميع الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الأضخم في تاريخ الاحتفالات باليوم الوطني.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام في 2 ديسمبر باليوم الوطني، والذي يستذكر فيه أبناء الوطن الإنجاز الخالد الذي أسس له الآباء المؤسسون بوضع حجر أساس نهوض دولةٍ قوية تلتحم فيها القيادة والشعب تحت راية الوطن الواحد، حيث يحرص الجيل تلو الآخر على صون المكتسبات الوطنية والإسهام في دفع مسيرة ازدهارها.

وانسجاما مع عام التسامح، سيصحب العرض الحضور في رحلةٍ نوعية على ضوء القمر، حيث يصوّر 900 عارضٍ من مختلف أنحاء العالم بأدائهم المتميز مجموعة من القصص الخالدة من إرث الوطن لتسليط الضوء على القيم النبيلة التي عاشها الأجداد وأورثوها لأبنائهم لتحافظ على تجذرها اليوم في نسيج مجتمع دولة الإمارات، كقيم الشجاعة والمروءة والتصميم والصبر والتسامح والحكمة.

وبالتزامن مع عام التسامح وقيمه النبيلة، أكّدت اللجنة المنظمة أن فكرة العرض الذي من المتوقع أن يحضره 20 ألف شخص تبلورت على يد الخبرات الإماراتية الشابة والتي تعاونت في تنفيذها مع أفضل الخبرات العالمية لتقديم عرضٍ استثنائي يلائم مكانة هذا اليوم وأهميته.