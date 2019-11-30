لفت وزير الطاقة والبيئة اليوناني حاجي كستيسداكيس، خلال لقائه سفير إيران في أثينا أحمد نادري، إلى "المشتركات الحضاريّة بين إيران واليونان وإلى العلاقات العريقة بينهما".
وركّز على أنّ "أثينا وخلال العقود الماضية، كانت ولازالت تربطها بطهران علاقات جيّدة ومتينة ووديّة تمتاز عن باقي الدول الأوروبيّة"، مؤكّدًا أنّ "اليونان كانت دائمًا صوت الاعتدال والاتزان في الاتحاد الأوروبي"، مشدّدًا على أنّه "لا یمکن تجاهل عظمة وحضارة إیران".
وأعلن أنّ "الیونان على أتمّ الاستعداد لتأدیة دور إیجابي في حل القضایا وفي جميع المجالات الإقليميّة والدوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة اليوناني: علاقاتنا مع إيران جيدة ومستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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