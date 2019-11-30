وزير الطاقة اليوناني: علاقاتنا مع إيران جيدة ومستمرة

لفت وزير الطاقة والبيئة ​اليونان​ي حاجي كستيسداكيس، خلال لقائه سفير ​إيران​ في ​أثينا​ أحمد نادري، إلى "المشتركات الحضاريّة بين إيران واليونان وإلى العلاقات العريقة بينهما".

وركّز على أنّ "أثينا وخلال العقود الماضية، كانت ولازالت تربطها ب​طهران​ علاقات جيّدة ومتينة ووديّة تمتاز عن باقي الدول الأوروبيّة"، مؤكّدًا أنّ "اليونان كانت دائمًا صوت الاعتدال والاتزان في ​الاتحاد الأوروبي​"، مشدّدًا على أنّه "لا یمکن تجاهل عظمة وحضارة ​إیران​".

وأعلن أنّ "الیونان على أتمّ الاستعداد لتأدیة دور إیجابي في حل القضایا وفي جميع المجالات الإقليميّة والدوليّة".