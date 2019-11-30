إعادة قطعة من أثر المسيح إلى بيت لحم بأمر من البابا

أمر بابا الفاتيكان فرنسيس بإعادة قطعة خشبية، من المزود الذي وضع فيه السيد المسيح رضيعا، إلى مدينة بيت لحم الفلسطينية، بعدما ظلت في إيطاليا لأكثر من ألف عام.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن البابا فرنسيس أمر بإعادة القطعة التي يعادل حجمها إصبع اليد، من كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، كهدية ضمن الاحتفال بعيد ميلاد المسيح.
وكانت تلك القطعة في روما منذ القرن السابع الميلادي، وتم تسليمها الأسبوع الماضي إلى راعي كنيسة بيت لحم.
وتم عرض القطعة لوقت قصير في القدس قبل نقلها إلى مسقط رأس المسيح في بيت لحم.
وبدأت الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد يوم 27 تشرين ثان الجاري بافتتاح سوق الميلاد، على أن تكون ذروة أعياد الميلاد ليلة 24 كانون أول (حسب التقويم الغربي).
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