افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الوفد القيادي لحركة "حماس" القادم من ​قطاع غزة​، برئاسة عضو المكتب السياسي ل​حركة حماس​ ونائب مسؤول الحركة في قطاع غزة ​خليل الحية​، زار ​مخيم عين الحلوة​ والتقى ممثلي الفصائل الوطنية والاسلامية وذلك في مقر الحركة في المخيم، حيث وضعهم في اجواء الاعتداءات الاسرائيلية على غزة وتصدي ​المقاومة​ لها، منوها بصمود ابناء ​الشعب الفلسطيني​ في ​المخيمات​ وتحمله لضنك العيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من قيادة "حماس" في غزة يزور عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.