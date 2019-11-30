الجسر: لا بدّ من فترة انتقالية من خلال تشكيل حكومة أخصّائيين

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ ان "لا بدّ من فترة انتقالية من خلال تشكيل حكومة أخصّائيين لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​"، مؤكدا ان "على المسؤولين والحراك أن يكونوا واقعيّين ولا أحد يستطيع فرض رأيه على الآخر".

وفي حديث تلفزيوني، أكد الجسر انه "كان لا بدّ من كسر الحلقة المفرغة واليوم يجب بناء ​الحكومة​ بتطلّعات جديدة".