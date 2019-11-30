بطيش التقى وفداً من اصحاب الافران الذين عرضوا له الصعوبات والاعباء

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش وفداً من اصحاب الافران الذين عرضوا له الصعوبات والاعباء التي اضيفت على كاهلهم جراء ارتفاع الاسعار ووجود سوق موازية للدولار.
وقد ابدى بطيش خلال اللقاء كل الاهتمام بمطالبهم واتفق معهم على ايجاد آليات تحفظ لهم حقوقهم وتحمي المواطن اللبناني في لقمة عيشه فلا تُحمّله اكلافاً اضافيّة خصوصاً في سعر ربطة الخبز.
وقد اتّفق المجتمعون على اجتماع مطلع الاسبوع المقبل لوضع حلول توازن بين مصالح اصحاب الافران ومصلحة المستهلك وامنه الغذائي.
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