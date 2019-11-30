مراد: من المتضرر من استيراد الدولة للبنزين؟

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "من المفارقات أن اقفال المحطات في حجة عدم توفر ​الوقود​ جاء اثر قرار وزيرة ​الطاقة​ استيراد ​البنزين​ مباشرة عبر الدولة. ونتساءل من المتضرر من استيراد الدولة للبنزين؟ وهل سنشهد قريبا انقطاع المواد الغذائية؟ كل شيء وارد اذا لم يسهل المعرقلون تشكيل حكومة تكنوسياسية وبدون شروط".

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