ليون: الاسبوع المقبل سيكون حاسما على الصعيد الحكومي

اشار الوزير السابق ​غابي ليون​ الى ان كارتيل ​النفط​ متحكم بالمواطن منذ عشرات السنوات، مستغربا غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ عن المشهد، وهذا الغياب يدل عن الهروب من المسؤولية وتسجيل مواقف في ظل حالة اختناق لدى المواطنين، ولفت الى ان ​الاجتماع المالي​ بالامس هو اجتماع اجرائي ومسؤولية رئيس ​الحكومة​ القيام به. واعتبر ان الجميع يجب ان يكون امام مسؤولياته بحال كان هناك حكومة او لم يكون.

ولفت ليون في حديث تلفزيوني، الى ان ​لبنان​ لا يحمل ترف المناورات ولا ترف تسجيل المواقف لمصالح سياسية لا سيما وان المواطن اللبناني تحت ضغط ​الوضع الاقتصادي​. وشدد على اننا بحاجة الى تشكيل حكومة من اول لحظة، والاستشارات تاخرت كي لا تطول عملية التأليف. واكد ان رئيس الجمهورية هو شريك في التشكيلة الحكومية، ورئيس الحكومة يؤلف الحكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية الذي عليه ان يوافق.

واكد ليون ان الاسبوع المقبل سيكون حاسما على الصعيد الحكومي، والتيار الوطني الحر لن يبقى مكتوف الايدي على هذا الصعيد وسيتخذ قرارا في هذا السياق.