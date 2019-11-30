سليم عون: اذا لم يتم العمل بخيار سمير الخطيب لن نقف مكتوفي الايدي ولدينا عدة خيارات

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى ان المسؤول في ​الخارجية الاميركية​ ​جيفري فيلتمان​ اعلن ان ​اميركا​ لا تستطيع المواجهة مع ​حزب الله​ وقد تم الذهاب الى ضرب حلفائه ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير ​جبران باسيل​، والرئيس عون ليس صندوق بريد وهو من يدير عملية التكليف للذهاب الى تاليف ناجح.

واعتبر سليم عون في حديث تلفزيوني، ان منيريد ان يتحمل المسؤولية لا يهرب منها ويرمي الكرة، ولفت الى ان التعامل يجب ان يشمل الجميع، و​التيار الوطني الحر​ ليس ضعيفا او خاسرا، وما ينطبق عليه ينطبق على الجميع في الحكومة، واما الحكومة من رئيسها الى كلالوزراء تكنوقراط او العكس.

وشدد على انه بحال لم يتم العمل بخيار ​سمير الخطيب​ ل​رئاسة الحكومة​، فإن التيار الوطني الحر لديه عدة خيارات ولن يقف مكتوف الايدي.