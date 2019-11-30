النشرة: الحركة عادت إلى طبيعتها في منطقة حاصبيا

اشارت مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان الحركة عادت إلى طبيعتها في منطقة حاصبيا منذ ساعات الصباح مع تعليق أصحاب ​محطات المحروقات​ الاضراب الذي استمر على مدى اليومين الماضيين، وتشهد هذه المحطات إقبالا ملحوظا من قبل السيارات للتزود المحروقات كما فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة التي التعطل أيام السبت أبوابها أمام ​الطلاب​، وكذلك ​المصارف​ والمؤسسات الحكومية والمصارف إلا أن المواطنين يشكون من تفلت الأسعار من قبل التجار بحجة ارتفاع سعر ​الدولار​ بالسوق السوداء.

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