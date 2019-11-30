قائد الكتيبة الهندية باليونيفيل التقى رئيس بلدية الهبارية وبحث معه سبل التعاون

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "قائد ​الكتيبة الهندية​ العاملة ضمن ​اليونيفيل​ الكولونيل باريان سينغ زار رئيس بلدية ​الهبارية​ ايمن شقير للاطلاع منه على أوضاع البلدة والسبل الايلة لتحفيز التعاون القائم بين كتيبه بلاده والبلديات الواقعة ضمن نطاق عملها".

واكد شقير على العلاقة الوثيقة التي تربط بلديته والكتيبة الهندية والقائمة على التفاهم والاحترام المتبادلين مشيدا بكل ما تقدمه هذه الكتيبة من خدمات انسانية ومشاريع انمائية تعود بالنفع على كل أبناء البلدة

.

بدوره وعد سينغ بالسعي الدائم من قبل كتيبات في دعم ومساعدة السكان المحليين ضمن الإمكانات المتاحة املأ أن يعم السلام والاستقرار ربوع لبنان.