شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى محذراً من اللقاحات البيطرية المغشوشة: تعرض الثروة الحيوانية للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال مشهور، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن كارثة الأدوية البيطرية تتمثل فى ارتفاع الأسعار وندرة الأصناف ما أدى لتفاقم ظاهرة غش الأدوية البيطرية، ووصولها إلى مجالات اللقاحات، وهو أمر يمثل كارثة اقتصادية، لاسيما أت ضعف تلك الأدوية المغشوشة، وعدم فاعليتها يؤدى إلى توطن الأمراض وتحورها، لتصبح أكثر شراسة.

وأضاف مشهور، أن الأدوية واللقاحات التي يجرى إنتاجها وتحضيرها فى مصانع "بير السلم"، تضاف بها المياه للمواد الخام، وتقلد عبوات الأدوية وأسماءها، فى ظل غياب الرقابة الحكومية، كما أن هناك عيادات ومراكز بيطرية غير مرخصة، فضلاً عن الدخلاء على المهنة.

وأشار مشهور، إلى عدم وجود جهة محددة للتفتيش على السوق، فهي بالاشتراك بين وزارتي الصحة، ممثلة في إدارة الصيدليات، والزراعة، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، ومباحث التموين، ممثلة في شرطة المسطحات المائية، لذلك فإن تشديد الرقابة وتوحيد مجهوداتها هل الحل الأمثل للسيطرة على انتشارها.

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وطالب عضو مجلس النواب، بوجود حملات تفتيش على مراكز البيع والتداول والمصانع التي تقوم بغش بعض الأدوية البيطري.

وشدد مشهور، علي أهمية تشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج اللقاحات البيطرية، بهدف تطوير صناعة اللقاحات البيطرية ومنظومة تداولها، بما يساهم أيضاً فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر.