بريطانيا: منفذ هجوم لندن سجين سابق مدان بجرائم إرهابية وكان تحت المراقبة

كشفت الشرطة البريطانية، السبت، عن هوية منفذ هجوم لندن، الذي أسفر عن مقتل اثنين من المارة وإصابة 3 آخرين طعنا، وقالت إنه سجين سابق أدين بجرائم إرهابية.

ونقلت وكالة “أشوشيتد برس” عن قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو، أن منفذ الهجوم يدعى عثمان خان (28 عاما)، وخرج من السجن شريطة أن يظل تحت المراقبة.

وأضاف: “خان معروف للسلطات، وأدين بارتكاب جرائم إرهابية عام 2012”.

وقال باسو: “لا يزال التحقيق في المراحل الأولى، لكننا لا نبحث في الوقت الحالي عن أي شخص آخر له صلة بالهجوم”.

وقتلت الشرطة المشتبه به في مكان الحادث، الذي أعلنت أنه هجوم إرهابي.

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وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وقع الهجوم في منطقة لندن بريدج، التي يربط جسرها الشهير بين ضفتي نهر التايمز، وتعد من أهم الأماكن السياحية في العاصمة البريطانية، كما تضم في محيطها شركات ومباني حكومية ومطاعم وأسواقا.

وقتل رجل وامرأة من المارة أثناء الهجوم، كما أصيب 3 آخرون ـ رجل وامرأتان ـ ظلوا في المستشفى حتى الساعات الأولى من صباح السبت، لكن لم تتم تسمية أي منهم حتى الآن.

وأضاف بيان الشرطة أن خان “أطلق سراحه في دجنبر 2018، ومن الواضح أن أهم أهداف التحقيق الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم”.

وفتشت الشرطة المنزل الذي كان يعيش فيه خان، في مقاطعة ستافوردشاير.

وقال مسؤول بالحكومة البريطانية لـ “بي بي سي”، إن البحث عن دوافع الهجوم لا يزال جاريا.