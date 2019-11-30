دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يستهدف العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر

يحل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت، ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع الفريق الأحمر إلى العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، من أجل البصم على بداية إيجابية، ترفع من معنويات لاعبيه خلال المواجهات المتبقية في مرحلة المجموعات.

ويستعيد بطل المغرب في لقاء اليوم بعض اللاعبين الذين تغيبوا عن المباريات الأخيرة للفريق، سواء بسبب الإصابة على غرار وليد الكرتي، وعبد اللطيف نصير، أو الإيقاف كما هو الشأن بالنسبة ليحيى جبران، الذي غاب عن مواجهة الديربي بسبب تراكم البطاقات.

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من جهته، يبحث الفريق الجزائري عن تحقيق أول فوز على الوداد في المنافسات الإفريقية، منذ 10 سنوات، إذ تعود آخر هزيمة للفريق الأحمر ضد الاتحاد إلى شتنبر من العام 2009، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.

وحسم الوداد قبل موسمين، آخر مباراة جمعته باتحاد الجزائر، لصالحه بثلاثة أهداف لواحد، لحساب إياب نصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن يتوج باللقب بعد فوزه في المواجهة النهائية على الأهلي المصري.

ويحتل اتحاد العاصمة، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 14 نقطة، متخلفا بـ10 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد، علما أن الاتحاد خُصمت منه 3 نقاط بعد رفضه خوض لقاء الديربي أمام غريمه مولودية الجزائر.