“إطلاق أول حملة لكسر “طابو” العادة الشهرية.. مغربيات يطلقن هاشتاغ “حاشاك

قالت كل من ياسمين الحلو، وسارة بنموسى، صاحبتي فكرة إطلاق حملة تحسيسية “حاشاك” لكسر طابو العادة الشهرية، إن المغربيات يعشن ضغوطات نفسية أثناء العادة الشهرية.

وأوضحت ياسمين الحلو، في حديثها مع “اليوم 24″، أن العادة الشهرية تعد “طابو” عند العديد من المغربيات، لاسيما في العالم القروي.

وأضافت المتحدثة نفسها أنه استنادا إلى دراسة، قامت بها إحدى الشركات المغربية المختصة في بيع الفوط الصحية، اتضح أن 30 في المائة من المغربيات يستعملن الفوط الصحية، مقارنة بالتونسيات، والجزائريات، وهذا رقم ضئيل جدا، حسب قولها.

وكشفت ياسمين أن الحملة التحسيسية عبارة عن هاشتاغ، #7achak، تطمح إلى كسر طابو الخجل من العادة الشهرية، الذي يكتسي العديد من النسوة، إذ ثمة فتيات لا يتابعن الدراسة، بسببها، وهذا شيء خطير.

يذكر أن عددا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أطلقوا حملة هاشتاغ بعنوان #7achak، من أجل كسر طابو العادة الشهرية في المجتمع المغربي.