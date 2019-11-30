طقس السبت.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل وبالسهول الشمالية والوسطى.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بمعظم أرجاء المملكة، كما سيكون الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلس، مع تكون صقيع محلي، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، من الجنوب أو الشرق بالجنوب-الشرقي للبلاد والجنوب، ومن الشمال أو الغرب بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 5 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 16 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبالسهول الشمالية وجوار السواحل، وما بين 24 و29 درجة بالسهول وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
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