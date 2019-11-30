العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لـ"داعش"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد مصدر في قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان اليوم، السبت، بأن عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) شنوا هجوماً في وقت متأخر من ليلة أمس، على نقطة أمنية في قضاء كفري في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب هوكر أحمد، لوكالة لأناضول الإخبارية، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما مساء أمس، بقذائف الهاون أعقبه هجوم مسلح استهدف القوات الأمنية في ناحية "كولجو" بقضاء كفري (شمال شرقي محافظة ديالى)".

وأوضح أحمد، أن "الهجوم أسفر عن مقتل المقدم، سمكو علي، مدير أمن الناحية، وكل من العنصرين جمعة عبد ومحمود جمعة، إلى جانب إصابة 5 عناصر آخرين، وطفل وامرأة، بجروح".

Advertisements

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.