مورينيو ينافس سان جيرمان على ضم بيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لكنه سيواجه منافسة شرسة من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقال موقع "Le10sport"، إن ريال مدريد قرر بالفعل الانفصال عن نجمه الويلزي غاريث بيل بنهاية الموسم الجاري.

ويهتم باريس سان جيرمان، بالحصول على خدمات غاريث بيل، تحسبًا لرحيل نيمار دا سيلفا في الصيف المقبل.

وتبدو علاقة بيل بمدربه زين الدين زيدان وجماهير ريال مدريد، مضطربة بعد الشيء، حيث أن زيدان على خلاف معه منذ نهاية الموسم الماضي، ورحب برحيله في أكثر من مناسبة.

Advertisements

أما جماهير ريال مدريد تشعر بالغضب الشديد بعد قيام بيل برفع علم، وضع فيه الفريق الملكي في المرتبة الثالثة خلف ويلز ورياضة الجولف.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، حريص على إعادة غاريث للسبيرز من جديد، لكن ذلك يتوقف على مدى اقتناع دانييل ليفي رئيس النادي، بدفع المقابل المادي لعودة بيل.

أما بالنسبة لباريس، سيبحث ليوناردو المدير الرياضي، هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل صعوبة بقاء نيمار، لكنه سيواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد المهتم أيضًا بضم بيل.