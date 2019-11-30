العراق.. مفوضية حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المتظاهرين

السبت 30 نوفمبر 2019

كررت مفوضية حقوق الإنسان مطالباتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين.



وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم السبت، تشرين الثاني 30، 2019: لا بد من التحقيق في كافة الجرائم التي تم توثيقها ضد المتظاهرين.

وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر طبية ومحلية إن عشرين شخصا قتلوا أمس في مواجهات مع قوات الأمن بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بينما أصيب أكثر من ثمانين آخرين بجروح.

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وكان 55 قتيلا قد سقطوا في المظاهرات التي شهدتها مدن عراقية أمس الخميس.

إلى ذلك، قدم قائد شرطة ذي قار في العراق محمد زيدان القريشي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الواقعة جنوبي العراق خلال اليومين الأخيرين.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أن القريشي المعروف باسم "أبو وليد" قدم استقالته من منصبه على خلفية الأحداث الأخيرة في ذي قار.

وفي النجف جنوبي العراق، قالت مصادر طبية إن حصيلة ضحايا المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية ارتفعت إلى ثمانية عشر قتيلا وأكثر من أربعمئة جريح.