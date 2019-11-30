شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُعلن عن موقفها بشأن حادثة الطعن في لندن والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 عبرت الإمارات العربية المتحدة عن موقفها بحادثة الطعن في العاصمة البريطانية.

Advertisements ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستنكرت بشدة عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل بالعاصمة البريطانية لندن. وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدة رفضها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

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