- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. القبض على عصابة استدرجت 400 فتاة بعد تصويرهن لممارسة الرذيلة والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، من القبض على عصابة خطيرة استدرجت نحو 400 فتاة وقامت بتصويرهن، وابتزازهن لممارسة الرذيلة.
وذكرت وسائل إعلامية موالية للمليشيا، أن الخلية يتزعمها شخص يدعى “ص. م” وتتكون من عدد من الأشخاص والفتيات بينهن فتاة عربية مشيرة إلى أن هذه العصابة كانت تعمل على استدراج فتيات جامعيات إلى مجالس وحفلات أعياد ميلاد، ومناسبات اجتماعية وتقوم بتصويرهن، عبر كاميرات مخفية، ومن ثم تقوم بابتزازهن لممارسة الرذيلة أو نشر صورهن.
ولفتت إلى أن زعيم الخلية كان يستخدم مادة لتخدير الضحايا، وممارسة الرذيلة معهن وتوثيق ذلك بمشاهد الفيديو ليتم تشغيلهن بعد ذلك ضمن الخلية موضحة أن الأجهزة الأمنية ضبطت عدداً من “الأقراص الصلبة” التي وثقت فيها الخلية ضحاياها، وتبين أن حوالي 400 فتاة وقعت ضحية لهذه الخلية الخطيرة
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. القبض على عصابة استدرجت 400 فتاة بعد تصويرهن لممارسة الرذيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.