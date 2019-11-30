صنعاء.. القبض على عصابة استدرجت 400 فتاة بعد تصويرهن لممارسة الرذيلة

السبت 30 نوفمبر 2019

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، من القبض على عصابة خطيرة استدرجت نحو 400 فتاة وقامت بتصويرهن، وابتزازهن لممارسة الرذيلة.



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وذكرت وسائل إعلامية موالية للمليشيا، أن الخلية يتزعمها شخص يدعى “ص. م” وتتكون من عدد من الأشخاص والفتيات بينهن فتاة عربية مشيرة إلى أن هذه العصابة كانت تعمل على استدراج فتيات جامعيات إلى مجالس وحفلات أعياد ميلاد، ومناسبات اجتماعية وتقوم بتصويرهن، عبر كاميرات مخفية، ومن ثم تقوم بابتزازهن لممارسة الرذيلة أو نشر صورهن.

ولفتت إلى أن زعيم الخلية كان يستخدم مادة لتخدير الضحايا، وممارسة الرذيلة معهن وتوثيق ذلك بمشاهد الفيديو ليتم تشغيلهن بعد ذلك ضمن الخلية موضحة أن الأجهزة الأمنية ضبطت عدداً من “الأقراص الصلبة” التي وثقت فيها الخلية ضحاياها، وتبين أن حوالي 400 فتاة وقعت ضحية لهذه الخلية الخطيرة