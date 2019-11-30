شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تتصدى لهجوم حوثي على حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف لمليشيات الحوثي على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ان المليشيات شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة المتواجدة في أطراف المديرية من جهة مثلث العدين. Advertisements وأشارت المصادر أبطال القوات المشتركة خاضوا إشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيا بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتمكنوا من التصدي للهجوم الحوثي. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات. يذكر أن المليشيات شنت الهجوم بتزامن مع قصف عنيف على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 بشكل مكثف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تتصدى لهجوم حوثي على حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.