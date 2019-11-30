شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في شمال الضالع والان نبدء بالتفاصيل
وتمكنت وحدات من الجيش اليمني، من فرض سيطرتها على منطقة القباه في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في المنطقة.
وأسفرت المواجهات، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة.
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