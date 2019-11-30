شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في شمال الضالع والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش اليمني، تحقيقه تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال محافظة الضالع، بجنوب اليمن، عقب معارك ضارية خاضها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وتمكنت وحدات من الجيش اليمني، من فرض سيطرتها على منطقة القباه في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في المنطقة.

وأسفرت المواجهات، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة.