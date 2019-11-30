افاد مصدر محلي في البصرة، السبت، بأنه تم خفض حالة الانذار الامني "ج" في البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر خفض حالة الانذار الامني "ج" في البصرة الى ٥٠٪". واضاف ان "ذلك يشمل جميع القطعات باستثناء المرتبطة بقيادة عمليات البصرة".



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