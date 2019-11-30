بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت امس في البلاد

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اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن كمية الامطار التي سقطت امس في مناطق متفرقة من البلاد.
وبحسب بيان الهيئة الذي تابعته الخليج 365، فأن "السليمانية احتلت المرتبة الاولى بكمية الامطار التي سقطت امس وبلغت 4.7 ملم، تلتها حلبجة بكمية 2.2 ملم".
فيما "كانت اقل كمية امطار ساقطة هي في الموصل والتي بلغت قطرات".
وادناه جدول الامطار التي سقطت امس في البلاد:
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