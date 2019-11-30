مدرب اليمن: مباراة العراق فرصة ثمينة لتحسين صورتنا في 'خليجي 24'

وسيتواجه الفريقان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد غدٍ الاثنين.

وقال النعاش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "المنتخبات المشاركة في خليجي 24 قوية وعريقة وضغط المباريات أثر علينا وعلى نتائجنا".



وأوضح أن "مباراتنا أمام العراق مهمة للغاية وفرصة ثمينة لتحسين الصورة وإعادة التوازن للفريق بعد خسارتنا في المباراتين السابقتين".

وستقم المباراة على "استاد عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء بعد غدٍ الاثنين.