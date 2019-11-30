طهران: سنواصل تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، السبت، أن عمليات تخصيب اليورانيوم ستتواصل في منشأة فوردو ، مع استئناف الولايات المتحدة الأميركية إجراءات الحظر على هذه المنشأة النووية.

ورداً على تصريح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، بأن أميركا ستلغي الاستثناءات في اجراءات الحظر بحق منشأة فوردو النووية اعتبارا من 15 كانون الأول، قال صالحي: "كانت لدينا 2000 من أجهزة الطرد المركزي في فوردو، وتم تقليلها بعد المفاوضات النووية إلى 1044 جهازاً، إذ أن الأوروبيين أرادوا عدم استخدام هذه المنشأة، لكننا اعلنا اننا لا نستغني عن هذه المنشأة واحتفظنا بـ 1044 جهازا للطرد المركزي".



وأضاف صالحي، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنه "في الوقت الحاضر يوجد هذا العدد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، وبسبب نكث الأوروبيين لتعهداتهم، فقد تم استئناف تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة، وما لم ينفذ الاوروبيون تعهداتهم فاننا سنواصل التخصيب في فوردو".