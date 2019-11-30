رئيس ناميبيا يتجه للفوز بولاية ثانية بعد فرز معظم الأصوات

تصدر رئيس ناميبيا هاج جينجوب،السبت، نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء الماضي، حيث نال حوالي 4ر57 في المئة من الأصوات، بعد فرز بطاقات اقتراع الناخبين في 105 داوئر انتخابية من أصل 121 دائرة وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

ويسعى جينجوب، الذي ينتمي لحزب "منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا" (سوابو) الذي يسيطر على مقاليد الأمور في ناميبيا منذ نحو ثلاثين عاما، إلى الفوز بالانتخابات، وبولاية ثانية في سدة الحكم.

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وبحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات في ناميبيا، السبت، نال باندوليني إيتولا، المنافس المستقل الأقوى أمام جينجوب، حوالي 9ر28 في المئة من الأصوات التي جرى فرزها حتى الآن، في حين حصل مرشح "الحركة الديمقراطية الشعبية"، ماك هنري فيناني، على 3ر5 في المئة من الأصوات.

وفي انتخابات الجمعية الوطنية "البرلمان" حصل حزب "سوابو" على 5ر66 في المئة من أصوات الناخبين بعد فرز حوالي 82%من البطاقات و"الحركة الديمقراطية الشعبية" المعارضة على 6ر15 في المئة.

وكان جينجوب قد فاز بـ 87 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد عام 2014، وحصل حزب "سوابو" على 80 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية آنذاك.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات في وقت لاحق اليوم السبت.