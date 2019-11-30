يوم الشهيد وذكرى البيعة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: يوم الشهيد الإماراتي.. تضحيات وبطولات بالداخل والخارج، ومحمد بن زايد: شهداء الإمارات شركاء في كل خطوة نخطوها للأمام، وعبدالعزيز الكعبي.. ملاحم بطولية لأول شهيد إماراتي في اليمن، وملك البحرين يهنئ العاهل السعودي بالذكرى الخامسة للبيعة، والسودان بأسبوع.. تقدم أفريقي وضربة "قاضية" للإخوان، واليونان تهدد بطرد سفير الوفاق الليبية بعد اتفاقية تركيا، وحركة النهضة تتصدع.. استقالات وخلافات بصفوف إخوان تونس، وجونسون: حادث جسر لندن إرهابي وسنقدم المتورطين للعدالة، وبريطانيا تدين استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالعراق، والجمعة الـ41.. الجزائريون يرفضون الانتخابات وبقاء رموز بوتفليقة، وسقوط صاروخ بوسط بغداد.. وواشنطن تدعو للاستجابة للمتظاهرين.

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كما تقرأون: الشرطة البريطانية: مقتل 3 أشخاص في حادث الطعن بينهم المهاجم، وذي قار.. محافظة تاريخية ثائرة لأجل عراق جديد، والبيت الأبيض: ترامب يطلع على حادث الطعن في لندن، وصافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة.. وسقوط صاروخ بأشكول، وإخلاء محطة مترو أوكسفورد بلندن وجونسون يعقد اجتماعا أمنيا، ومقتل وإصابة 56 شخصا في اشتباكات بجوبا، وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومساعٍ في بوليفيا لمقاضاة موراليس أمام الجنائية الدولية، و"سكين" الإرهاب والجريمة من بريطانيا إلى هولندا.

وفي الاقتصاد تطالعون: تراجع الصادرات يفاقم عجز الميزان التجاري لتركيا، وتجدد الخلافات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن يهبط بوول ستريت، وأسعار النفط تحقق أكبر مكاسب منذ شهور قبل اجتماع أوبك، والذهب يتكبد أكبر انخفاض شهري منذ 17 شهرا، والنمو الاقتصادي للهند يتباطأ إلى 4.5% في الربع الثالث، و%45 تراجعا بأرباح جازبروم الروسية خلال الربع الثالث، والصين توقع 10 مذكرات تفاهم تجارية مع 5 دول في المحيط الهادئ.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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