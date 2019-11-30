الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة جسر لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السبت، عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل في العاصمة البريطانية لندن وأسفرت عن مقتل اثنين.
كما استنكرت الوزارة، في بيان، بشدة الحادث، مؤكدة تضامن الإمارات مع بريطانيا ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وشددت على رفضها للإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
وقتل، الجمعة، اثنان في حادث الطعن بمنطقة جسر لندن بقلب العاصمة البريطانية.
وكانت شرطة لندن قد أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".
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