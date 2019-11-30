القبض على أمريكي ساعد بيونج يانج على تفادي العقوبات

أعلنت واشنطن، السبت، توقيف أمريكي مقيم في سنغافورة بتهمة مساعدة كوريا الشمالية على استخدام تكنولوجيا العملات الرقمية في تفادي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

وقال الادعاء الاتحادي في مانهاتن، إن فيرجيل جريفيث (36 عاما) سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في أبريل/نيسان الماضي لحضور مؤتمر سلسلة الكتل والعملات الرقمية‭ ‬المشفرة في بيونج يانج دون تصريح من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح الادعاء أن جريفيث، الحائز درجة الدكتوراه من معهد التكنولوجيا في كاليفورنيا، قدم في المؤتمر عرضا تفصيليا طرح فيه موضوعات نالت موافقة مسبقة من مسؤولي كوريا الشمالية.

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كما قدم معلومات تقنية ثمينة وشارك في أحاديث عن استخدام تقنية العملات المشفرة لتفادي العقوبات وغسل الأموال.

وألقي القبض على جريفيث، الخميس الماضي، بمطار لوس أنجلوس الدولي ووجه إليه الاتهام بالتخطيط لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.

وهو اتهام قد تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما حسب القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات مشددة على الانتهاكات المتعلقة بحالات الطوارئ الدولية.

وتظهر كوريا الشمالية إشارات استياء متزايدة حيال الولايات المتحدة، وهي تخضع لمجموعة من العقوبات الدولية بسبب برنامجيها النووي والباليستي، إلى جانب عقوبات تفرضها واشنطن من طرف واحد.

وفرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية بعد أول تجربة نووية لها في 2006، وتزايد العقوبات الأممية على بيونج يانج عقب تجارب نووية أخرى وبرنامج صاروخي باليستي متطور.