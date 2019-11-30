لبنان.. استمرار الاعتصامات ومحلات الصرافة تبدأ إضرابا تحذيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تجددت الاعتصامات اليوم السبت بلبنان، في حين بدأ أصحاب محلات الصرافة إضرابا تحذيريا ليوم واحد اعتراضا على اتهامهم بتراجع قيمة الليرة، كما يستمر الإضراب المفتوح الذي بدأته محطات الوقود أمس.



واعتصم عشرات الناشطين أمام أحد مقرات وزارة المالية في بيروت، كما نفذ ناشطون اعتصامين أمام مقري المصرف المركزي في مدينتي النبطية وزحلة، تنديدا بالسياسات المالية للحكومات المتعاقبة منذ سنوات.

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من جهة أخرى، قال نقيب الصرافين محمود مراد لوكالة الأناضول إن النقابة تبدأ إضرابا تحذيريا ليوم واحد، وذلك بعد اتهامات موجهة للصرافين برفع سعر صرف الدولار والتلاعب بسعر صرف الليرة، معتبرا أن سبب تغير أسعار الصرف هو سوء الأوضاع المالية والاقتصادية.

وكانت النقابة عبرت الخميس عن رفضها استمرار انخفاض قيمة العملة "لكونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات، حيث إن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رأس مال الصرافين وتهدد وجودهم".

وتراجعت قيمة سعر صرف العملة المحلية تدريجيا منذ أشهر مع تحديد المصارف سقفا لعمليات السحب بالدولار، وفاقمتها قيود مشددة أقرت الشهر الجاري على التحويل إلى الدولار.