"الخليج": ليس على العالم أن ينتظر ظهور داعش جديد في إفريقيا حتى يتحرك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة خليجة، "ذكّرنا حادث مقتل 13 فرنسياً في تحطم طائرتين في سماء مالي قبل أيام بينما كانتا في عملية ضد الإرهابيين في هذا البلد الإفريقي بأن بؤرة الإرهاب تنتقل سريعاً من الهلال الخصيب إلى شمال وجنوب صحراء إفريقيا".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365"- "تدعم فرنسا دول ساحل غرب إفريقيا، مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، في جهودها لمكافحة الإرهاب".

وتابعت "وفي الوقت نفسه تستخدم الولايات المتحدة قاعدة لها في النيجر في عمليات ضد داعش والقاعدة في المنطقة.

في الأسابيع الأخيرة تبنى تنظيم داعش هجوماً على القوات المالية أسفر عن مقتل العشرات، بينما استهدفت المسيرات الأمريكية العشرات من عناصر داعش في جنوب غرب ليبيا. وتقدر أجهزة الاستخبارات الغربية أن دحر الإرهاب في سوريا والعراق قبل نحو عامين دفع بعناصره نحو إفريقيا".

ومضت "وتعد ليبيا، التي تسيطر ميليشيات إرهابية محلية على عاصمتها وقطاعات واسعة منها، قاعدة محتملة لإعادة تجميع القوى الإرهابية لتنشط في المنطقة. ويرى كثيرون أن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال إرهابيي داعش لديه الى بلدانهم في الغرب مجرد مناورة، وأن الحقيقة أن هؤلاء ربما يرسلون إلى إفريقيا عبر ليبيا التي تنشط فيها تركيا".

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وقالت "وعلى ذكر تركيا، يحذر كثيرون من علاقاتها مع تنظيم الشباب الإرهابي في الصومال، ما يجعل رقعة الإرهاب في إفريقيا تمتد من أقصى الغرب حيث إرهابيي «القاعدة في المغرب الإسلامي» الى الشرق والقرن الإفريقي تحديداً مروراً بليبيا وتجمع داعش من جديد".

وتقول الصحيفة "وإذا كانت فرنسا ترى أن محاربة الإرهاب في إفريقيا تحمي أمن أوروبا، وكذلك ترى أمريكا، فإن الدول العربية معنية أيضاً بالقضاء على الإرهاب في إفريقيا.

وأشارت إلى أنه "ربما لا تنسق فرنسا وأمريكا جهودهما بعد في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. لكن مع تحذيرات انتقال الآلاف من داعش ممن كانوا في سوريا والعراق واحتمال تحالفهم مع بقايا القاعدة وتنظيم الشباب وكذلك بوكو حرام في نيجيريا، يحتاج العالم إلى تحالف مثل الذي تشكل في 2014 لهزيمة داعش.

وشددت على أنه "من الضروري كذلك دعم الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب في هذا البلد الممزق، ومواصلة جهود التطور السياسي السلمي في السودان لإبعاده عن تلك الدائرة الجهنمية التي أدخله فيها نظامه المطاح به.

واختتمت "ليس على العالم أن ينتظر ظهور داعش جديد في إفريقيا حتى يتحرك. علينا أن نبدأ من الآن مكافحة احتمال ظهوره، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج".