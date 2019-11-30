بو صعب أعلن إلغاء جميع تراخيص الأسلحة السابقة واعتماد نماذج جديدة

أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​ في قرار، إلغاء جميع تراخيص الأسلحة السابقة، واعتماد نماذج جديدة بلاستيكية مرمزة على كافة الأراضي اللبنانية.

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