غريب: اهل السلطة يضعون الشعب اللبناني امام خيارين اما الجوع او الدم

اشار الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب الى ان "أهل السلطة يضعون الشعب اللبناني امام خيارين اما الجوع واما الفتنة والدم وهم متمسكون بالسلطة حتى آخر رمق"، معتبرا ان "خطتهم اليوم هي ان يدفع الشعب اللبناني تبعات فشل سياساتهم".
وفي حديث تلفزيوني رأى غريب ان "انتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين الاول هي انتفاضة طبقية وشعبية بامتياز وهي تحمل وجع الناس وتبشر بافق جديد للتغيير في لبنان"، معتبرا ان "التحالف بين قوى السلطة الفاسدة يحاول احياء نفسه والالتفاف حول الانتفاضة الشعبية".
ولفت غريب الى ان "مشاريع باريس 3 تقوم على ضرب نظام التقاعد وتخفيف رواتب الموظفين"، مشيرا الى ان "مشروع سلسلة الرتب والرواتب فضح المستور".
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