لقاء حواري للمردة بالبترون حول الأوضاع الراهنة ومؤشرات الحكومة وتداعياتها

نظّم مكتب الشباب والطلاب في "​تيار المردة​"، لقاءً حواريًّا في ​البترون​ حول "الأوضاع الراهنة في ​لبنان​ ومؤشّرات الحكومة الجديدة وتداعياتها"، تحدث فيه الخبير القانوني سامر عنتر ومستشار المكتب السياسي في المردة ​وضاح الشاعر​.

شدّد عنتر على "أهميّة استقلاليّة السلطة القضائيّة الذتي لها الدور الأكبر والأهم على المستويات كافّة، وفي معالجة كلّ القضايا والملفّات وتصويب عمل المؤسسات والوزارات وكلّ الإدارات". ورأى أنّ "​الضرائب​ الجديدة الّتي فُرضت أدّت إلى انكماش اقتصادي"، لافتًا إلى أنّ "الوجع والجوع الّذي يعاني منه اللبنانيون هو مشترك بين كل الناس".

وأكّد "ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، على أن تكون حكومة فاعلة بأشخاص جديرة بالمسؤوليّة، لأنّ الحمل سيكون ثقيلًا والمطلوب وضع خطة سريعة للنهوض بالبلد".